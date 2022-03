Condò: «Inzaghi si è auto tarpato le ali! Sanchez è andato controvento»

L’Inter è riuscita a battere il Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League senza però portare a termine la rimonta. Condò a Sky Sport si concentra soprattutto sulle scelte di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni.

RIMPIANTO – L’Inter vince sul campo del Liverpool ma la qualificazione ai quarti di finale di Champions League è dei Reds. Paolo Condò dà un titolo alla prestazione nerazzurra: «Titolo per Liverpool-Inter? Il cambio perduto di Simone Inzaghi, perché una sua caratteristica è quella di cambiare i giocatori che hanno ricevuto il giallo. È un rilievo non una critica, non sempre devi sostituire gli ammoniti però certo passare in due minuti dall’esaltazione per il gol di Lautaro Martinez a questo secondo intervento dissennato ti fa pensare al rimpianto per non aver cambiato Alexis Sanchez con Joaquin Correa o chi altro voleva perché l’Inter è andata a tanto così dall’impresa. All’andata abbiamo detto che una buona prestazione è stata frustata da un paio di cose che sono andate bene al Liverpool, stasera il vento era a favore dell’Inter e in questo senso Sanchez è andato controvento. I segnali erano positivi».

TROPPO RAZIONALE – Condò prosegue analizzando due nerazzurri e i cambi di Inzaghi: «Lautaro Martinez un minuto prima del gol ne aveva sbagliato uno molto più facile, ma la reattività nel tirare fuori quel pezzo di bravura è veramente uno scalino questa sera perché è riuscito a riscattarsi con la cosa più difficile. Milan Skriniar è magari un po’ disordinato da cavallone qual è, ma riesce sempre a mettere la testa o la scivolata sulle grandi occasioni. Non voglio tornare sull’assenza di Nicolò Barella ma avrebbe aggiunto parecchio in questo contesto. I cambi di Inzaghi? È stato razionale, forse si è auto-tarpato le ali in quella che poteva essere un’impresa mitologica».