Camaño: «Lautaro Martinez legato all’Inter! Hakimi? È felice al PSG»

FUTURO − Camaño ha parlato a proposito della situazione di Lautaro Martinez, Una battuta, infine, sul futuro di Achraf Hakimi: «Lautaro Martinez è molto felice del Mondiale. Via dall’Inter? Lui è molto legato ai nerazzurri e per lui è molto importante far sapere ai tifosi nerazzurri che il Mondiale vinto è dei tifosi dell’Inter. Hakimi? Molto felice, ha fatto un Mondiale incredibile con una squadra che ha fatto un torneo incredibile. È un calciatore che reputo come un figlio. Tornare all’Inter? Non lo so, Piero Ausilio ha fatto un mercato intelligente nell’anno in cui ci ha portato a Milano. Futuro? Adesso ha tre anni di contratto col PSG ed è molto felice ed i francesi hanno l’obiettivo di vincere la Champions League e la Ligue 1. Adesso giocherà nel PSG, nel futuro non lo so».