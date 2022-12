Reggina-Inter 0-0 al 45′, palo di Lukaku! Tanti attacchi a sinistra

Reggina-Inter ha appena visto concludersi il primo tempo con il punteggio di 0-0. Dopo un brivido iniziale molto meglio i nerazzurri, con un palo colpito dal rientrante Lukaku. Segui QUI la diretta testuale (la partita è in streaming a pagamento).

REGGINA-INTER, PRIMO TEMPO – Il primo tiro è di Hakan Calhanoglu, che ci prova da fuori ma non trova la porta. Molto più preciso, per quanto un po’ centrale, il colpo di testa a botta sicura di Riccardo Gagliolo al 10′ su corner battuto corto per il cross di Jérémy Ménez: bella parata del rientrante André Onana. L’altro all’esordio con l’Inter a dicembre, Romelu Lukaku, si mette in mostra al 21′ con un mancino rasoterra da fuori parato da Federico Ravaglia. Come nelle precedenti amichevoli l’Inter attacca molto sulla sinistra, stavolta con Federico Dimarco che è in costante progressione offensiva. Al 33′, su corner da lui guadagnato e battuto, di testa Edin Dzeko manda a lato. Poco dopo a sfondare sulla solita fascia è Henrikh Mkhitaryan, assist arretrato e il sinistro di Dzeko è sempre a lato ma dalla parte opposta. Come col Belgio ai Mondiali Lukaku prende un palo, stavolta però con un’ottima giocata: da sinistra crossa Mkhitaryan, lui colpisce di testa e Ravaglia devia sul legno. L’unico minuto di recupero comincia con un destro sbilenco di Milan Skriniar dal limite: palla alta. Da parte della Reggina poche occasioni dopo quella iniziale, per il resto predominio Inter ma il risultato per ora non si è sbloccato.

REGGINA-INTER 0-0 AL 45′