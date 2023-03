Calvarese: «VAR deve dare certezze! Rabiot? Problema Chiffi»

Gianpaolo Calvarese esprime una sua opinione riguardo il tocco con il braccio di Rabiot e il mancato fischio dell’arbitro Chiffi. L’ex arbitro ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale TikTok.

ERRORE DI PRINCIPIO – Calvarese commenta le scelte dell’ex collega Chiffi, arbitro di Inter-Juventus: «Rocchi si è detto soddisfatto del lavoro di Chiffi in collaborazione di Mazzoleni in Inter-Juventus riguardo il potenziale fallo di mano di Rabiot, dicendo che non c’erano le immagini sufficienti nelle 4-5 telecamere utilizzate. Questo vuol dire che se Chiffi avesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto. Chiffi non ha fischiato fallo e il VAR non è intervenuto: è questo che non è accettato nel mondo del calcio. La tecnologia deve restituire certezze, soprattutto se poi accade non in maniera sporadica ma due volte in una settimana!».