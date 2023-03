Genta: «Inzaghi in confusione! Presto dire che l’Inter ha fatto la storia»

Genta non sembra condividere l’atteggiamento di Inzaghi. Il conduttore di “Tutti i Convocati”, in onda sulle frequenza di Radio 24, dice la sua sull’allenatore dell’Inter.

CONFUSIONE – Carlo Genta dice la sua sull’atteggiamento di Simone Inzaghi. Durante la conduzione della trasmissione “Tutti i Convocati”, il giornalista afferma: «Dal dopo partita di Porto a quello contro la Juventus, Simone Inzaghi mi sembra molto in confusione. Che l’Inter abbia fatto la storia in Champions League se ne parla eventualmente più avanti, non ai quarti di finale». Sulle frequenze di Radio 24, oltre a Genta, anche Ivan Zazzaroni (vedi articolo) e Pierluigi Pardo (vedi articolo) si sono espressi sull’argomento.