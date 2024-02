Calhanoglu, Visnadi attacca: «Poco elegante! Andasse altrove…»

Calhanoglu ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali si autodefinisce il numero uno nel suo ruolo. Visnadi commenta le parole del turco mettendo in dubbio che andando altrove possa risultare tanto forte quanto in questo preciso momento: di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

VALORE ASSOLUTO – Hakan Calhanoglu sta disputando una stagione di assoluto livello, tanto da portarlo a dichiarare di sentirsi in questo momento il numero uno nel ruolo. Gianni Visnadi mette in dubbio che il turco lasciando un giorno l’Inter possa risultare forte allo stesso modo: «Sicuramente Calhanoglu è molto forte e mi sembra che migliori da una mezza stagione all’altra mezza stagione. Il turco è un calciatore di prima fascia, ma dipende anche dai contesti: oggi in questa Inter, per come è stata costruita e rimontata da Inzaghi, sembrano tutti molto bravi. Come valore assoluto non lo so, in questo contesto lui è uno dei primi tre. Però poi andasse altrove chi lo sa se è merito tutto suo o della squadra che gli gira intorno. Io penso che ci sia una compartecipazione tra questi fattori. Una cosa strana secondo me è che uno dica chiaramente quello che ha detto Calhanoglu, non mi è sembrata una cosa elegantissima. Forse è meglio che glielo dica la critica, ma magari voleva dire un’altra cosa».