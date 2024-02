Zenga: «De Paul denigrato l’Inter. Sommer riposa? Fatica mentale!»

Walter Zenga commenta l’ultima sfida di Champions League dell’Inter, in cui ha battuto l’Atletico Madrid. Dalle parole di De Paul nel post partita alla poca attività fra i pali di Sommer, così l’ex nerazzurro interviene al nuovo format di Inter TV “Mondo Inter”.

FATICA MENTALE – Walter Zenga avanza una serie di analisi, in particolare su Inter-Atletico Madrid e su Yann Sommer. Il punto di vista dell’ex portiere nerazzurro: «Nelle ultime due partite dell’Inter Sommer non ha praticamente toccato palla. Però il fatto di avere la concentrazione di guardare il pallone per 90 minuti senza toccarlo è elevato. A fine partita Sommer è stanco mentalmente perché ha dovuto rimanere concentrato per tutta la partita pur senza intervenire. A me è piaciuta l’impostazione che Simeone ha dato nel primo tempo all’Atletico Madrid. Secondo me ha pagato i cambi, sia Savic che Reinildo hanno abbassato di tanto la qualità della squadra. Ma c’è da sottolineare una cosa: le tre parate di Oblak non sono semplici, le ha fatte semplici lui. Il problema fondamentale è stato che l’Altetico Madrid nel primo tempo non avendo Morata non riusciva ad attaccare la profondità, quindi non ha creato niente. Non si misurano le occasioni da gol con le parate dei portieri o con le clamorose occasioni. Quindi le parole di De Paul sono denigratorie nei confronti dell’Inter. Sono curioso di vedere al ritorno come impostano la sfida. Sicuramente sarà un ambiente non semplice. E a questo punto mi chiedo per gli altri come sia venire a San Siro. Nel primo tempo forse l’Inter ha faticato perché stranamente sia Calhanoglu che Mkhitaryan non hanno giocato ai loro livelli abituali. Nel secondo tempo il turco è tornato ad essere il giocatore che conosciamo tutti e probabilmente ne ha beneficiato anche tutto il centrocampo».