Lecce-Inter, Sanchez scavalca Arnautovic! Rivoluzione in difesa – SM

Lecce-Inter è la sfida che andrà in scena allo stadio Via del Mare domenica pomeriggio alle ore 18, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Inzaghi ragiona su due formazioni e tutto dipende dal possibile slittamento di Inter-Atalanta, recupero della 21sima giornata che dovrebbe giocarsi il 28 febbraio. Secondo sportmediaset.it, il tecnico nerazzurro potrebbe sorprendere in attacco scegliendo Sanchez e non Arnautovic

DUE FORMAZIONI – Lecce-Inter è la partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A che vedrà la capolista nerazzurra scendere in campo contro i salentini con la fame di chi vuole ottenere un’altra vittoria dopo quella ottenuta in Champions League contro l’Atletico Madrid. Simone Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sull’undici titolare che, tenendo conto di Inter-Atalanta del 28 febbraio, potrebbe presentare diversi cambi, a iniziare da Yann Sommer che non è al meglio. Qualora il recupero con la squadra di Gian Piero Gasperini dovesse slittare, il tecnico nerazzurro potrebbe anche limitare le rotazioni ma fino a quando non si farà chiarezza sul calendario è difficile dirlo.

Lecce-Inter, Sanchez scavalca Arnautovic: il cileno dal 1′, ma non è l’unica novità

Intanto, secondo sportmediaset.it, c’è anche la possibilità che in attacco in coppia con Lautaro Martinez non ci sia Marko Arnautovic, galvanizzato dal gol partita con l’Atletico Madrid. Sembra infatti che nelle ultime ore Alexis Sanchez abbia messo la freccia sull’austriaco (mentre Marcus Thuram è fuori per infortunio, ndr). In difesa non ci sarà Francesco Acerbi, ancora infortunato, mentre potrebbero esserci dal 1′ sia Yann Bisseck che Carlos Augusto insieme a Stefan de Vrij. A centrocampo possibile titolarità per Davide Frattesi, con Nicolò Barella a riposo mentre sulla corsia destra spazio a Denzel Dumfries. Per quanto riguarda Sommer, le sue condizioni saranno rivalutare sabato: qualora non dovesse farcela, tra i pali si vedrà Emil Audero.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Fratteso, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez