Calhanoglu out contro la Fiorentina, la speranza di Inzaghi – SM

Hakan Calhanoglu si è infortunato con la Turchia durante la sosta nazionali, Inzaghi punta a riaverlo il prima possibile.

OUT – La sfida di sabato contro la Fiorentina si avvicina e Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu. Nella sfida contro la Croazia ha rimediato un problema muscolare all’inguine. La speranza è che riesca a tornare per l’andata dei quarti di finale contro il Benfica. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, lo stop sarà sicuro di 7/10 giorni di riposo più una graduale ripresa per evitare ricadute.