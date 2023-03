Onana si fa ambasciatore del suo Camerun in Spagna: il progetto!

André Onana si fa promotore del calcio camerunese in Spagna. Il portiere dell’Inter, tramite la sua fondazione, ha stretto un accordo con il Getafe Femenino, ovvero la squadra femminile del club madrileno

NUOVO PROGETTO − La Fondazione André Onana e il Club Deportivo Getafe Femenino hanno formalizzato un accordo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo del calcio camerunese. Questa alleanza permetterà alle giocatrici del club di André Onana, l’Eclair de Saa (Yaoundé), di giocare in Spagna e di mostrare il loro talento nel calcio europeo. La prima attivazione di questo progetto è stata formalizzata con l’incorporazione di due giocatori camerunesi nelle file del C.D. Getafe. Raissa Mbappé e Rose Priso sono le prime due giocatrici che si uniscono al C.D. Getafe Femenino in questa nuova fase della loro carriera professionale.