Stramaccioni: «Lautaro Martinez? Migliori in una cosa! Kovacic, rammarico Inter»

Stramaccioni ha parlato a tutto tondo di varie questioni legate all’Inter, tra cui di Lautaro Martinez e dell’ex nerazzurro Mateo Kovacic. Le sue considerazioni

MIGLIORAMENTI − Intervenuto sul podcast Ultimo Uomo, Andrea Stramaccioni ha parlato così del Toro: «Lautaro Martinez? L’ho ritrovato cresciutissimo, i giocatori mi piace vederli dal vivo. Maturo, consapevole del suo ruolo, più leader. Come tutti gli argentini post Mondiale è ritornato con un’energia positiva importante. Bravo a farsi trovare sempre pronto con la Nazionale, soprattutto in finale. Ha contribuito al risultato finale. Per l’Inter è un giocatore importante. Dopo Bologna, ha parlato da vero leader. Migliorare? Il suo profilo migliore è questa sua capacità in area di finalizzare con entrambi i piedi, deve migliorare nel cucire il gioco quando la tua squadra gioca lontana dalla porta. È bravo ma può fare meglio, deve continuare a migliorare. Ma è già un profilo in grande crescita».

RAMMARICO − Poi Stramaccioni ripensa a Kovacic: «Per me è un giocatore fortissimo, ma anche un ragazzo d’oro in campo e fuori. Ci siamo sentiti durante il Mondiale. È una bella storia, ma anche un rammarico per l’Inter. Noi cercavamo un terzino destro che potesse rappresentare il post Zanetti e Maicon, la società seguiva Vrsaljko. Io andai a vedere la squadra dal vivo, chiamai poi Moratti e Branca e io gli dissi “C’è un alieno da prendere, Brozovic era bravo già, ma qui c’è un ragazzo che salta l’uomo a centrocampo”. Il presidente lo vide, si fece mandare delle immagini. Si innamorò e lo acquistò in meno di una settimana. Kovacic sa questa storia e siamo legati. Purtroppo, è stato venduto troppo presto, perché stiamo parlando di un giocatore che ha fatto Real Madrid e Chelsea. Magari l’Inter poteva avere oggi un centrocampo con Brozovic e Kovacic».