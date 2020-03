Caldirola: “Seguo la Serie A e l’Inter in particolare. Coronavirus…”

Caldirola, difensore del Benevento e prodotto del settore giovanile dell’Inter, è intervenuto in collegamento durante “Sportitalia Mercato”. Queste le sue parole in relazione all’emergenza Coronavirus e alla possibilità di riprendere gli allenamenti a breve.

TEMA SPINOSO – Luca Caldirola capisce le polemiche sugli allenamenti, ma spera che passino in secondo piano di fronte alla lotta al Coronavirus: «È un problema, perché a mio avviso la salute viene prima di tutto ma mi metto nei panni dei club, che hanno speso tanti soldi. C’è da gestire un argomento molto più ampio, che non si basa solo su una squadra, quindi capisco che non sia facile. Da quello che stiamo vedendo e da quello che è successo a Bergamo la salute viene prima di tutto, su questo non si scherza. Seguire l’Inter? Certamente, soprattutto la Serie A ma l’Inter in particolare».