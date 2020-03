Pedullà: “Inter e Juventus contro la Lazio? Sembrava scontato, invece…”

Pedullà è d’accordo con Inter e Juventus, che criticano la scelta della Lazio di riprendere gli allenamenti lunedì. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, è dell’idea che le squadre debbano rimanere ferme finché non sarà superata l’emergenza Coronavirus.

PROBLEMA PIÙ GRAVE – Per Alfredo Pedullà il calcio, con l’Italia devastata dal Coronavirus, non può che passare in secondo piano. Per questo parlare di riprendere gli allenamenti gli risulta forzato: «Sul tema degli allenamenti occorre un altro documento, per chi non ha memorizzato il primo. Io faccio fatica a pensare che qui dobbiamo stare dietro come quando abbiamo sette anni, che non si capiva la portata di una cosa e bisogna ripeterla ottanta volte. Io non ce l’ho con Claudio Lotito o con la Lazio, però sono per le cose che dovrebbero essere diecimila volte in più rispetto alla normalità. Mi aspetto che esca un documento per tutti e che chi ha sforato, o comunque non ha capito o non vuole capire, legge questa cosa come se fosse un messaggio alla nazione calcistica. Inter e Juventus contro la Lazio? Mi sembra l’argomento del giorno. Abbiamo parlato di una cosa che sembrava scontata, ma invece l’abbiamo fatta diventare un dibattito».