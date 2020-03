FOTO – Bastoni: “Forza Bergamo! Mi hai accolto e fatto diventare uomo”

Condividi questo articolo

Bastoni manifesta tutta la sua solidarietà alla città di Bergamo, una delle più colpite dal Coronavirus. Il difensore ha voluto mandare un messaggio di vicinanza attraverso il suo account ufficiale Instagram.

VICINANZA – Alessandro Bastoni è nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, ma fin da piccolo ha vissuto a Bergamo, dove è cresciuto. La città, gravemente colpita dal Coronavirus, sta affrontando un momento durissimo, come testimonia la foto simbolo dei camion militari che trasportano le bare. Proprio questa immagine ha accompagnato il commento del difensore dell’Inter, pubblicato in una storia sul suo profilo ufficiale Instagram: “Sei stata la mia culla, mi hai accolto da piccolo e mi hai fatto diventare uomo! Siamo tutti con voi! Forza Bergamo e forza bergamaschi”.