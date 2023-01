Calabria lancia la sfida: «Milan ha potenzialità per giocarsi lo scudetto!»

Davide Calabria nonostante il pareggio contro la Roma, ai microfoni di Sportmediaset crede ancora nella lotta scudetto e lancia la sfida alle dirette avversarie, esaltando il Milan.

DOPO IL PAREGGIO – Calabria lancia la sfida alle dirette avversarie per la lotta scudetto, dopo il pareggio maturato sul finale con la Roma: «Abbiamo le potenzialità per arrivare in fondo e giocarci questo scudetto! Voltiamo pagina e puntiamo forte alla prossima partita (venerdì contro la Juventus, ndr)».