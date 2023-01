Inter, la fragilità in attacco può accelerare la trattativa per Thuram?

Marcus Thuram piace all’Inter, che vorrebbe acquisirlo a parametro zero in estate. Ma l’ultimo infortunio di Lukaku può accelerare la trattativa.

CAMBIO SCENARIO – Marcus Thuram è sul taccuino dell’Inter almeno dall’estate 2021. Il suo nome era in lizza per supportare Edin Dzeko e Lautaro Martinez nel sostituire Romelu Lukaku. Ma i nerazzurri decisero poi di virare su Joaquin Correa. E oggi, a un anno e mezzo di distanza, gli attori sono rimasti invariati. Cambia solo il lato del palcoscenico che occupano. Perché Correa e Lukaku si stanno dimostrando inaffidabili in questa stagione. E l’ultimo infortunio del belga lo conferma (qui l’aggiornamento).

CONSIDERAZIONI IN CORSO – Questi elementi sarebbero più che sufficienti per accelerare le trattative tra l’Inter e Thuram, che a giugno sarà a parametro zero. Acquistarlo adesso richiederebbe invece il pagamento di una somma vicina ai 10 milioni di euro al Borussia Monchengladbach, che ne detiene il cartellino. Dovendosi eventualmente battere sul mercato con alcuni colossi di Premier League (Chelsea in prima fila) e Bundesliga (Bayern Monaco). L’Inter vorrebbe evitare di pagare il cartellino dell’attaccante. Ma al tempo stesso vorrebbe giocare con il tempo.

MOMENTO IDEALE – L’Inter vorrebbe convincere il Borussia Monchengladbach a cedere Thuram ora. Evitando quindi di attendere l’estate. Quando club in grado di offrire uno stipendio molto più elevato potranno avviare un’asta per l’attaccante francese. Ma, per anticipare i tempi, la dirigenza dell’Inter dovrà chiedere un piccolo sacrificio alla proprietà, così da rinforzare un reparto che rischia di essere di nuovo a mezzo servizio. E da posticipare all’estate, con più tranquillità, tutti i discorsi legati al futuro (e ai costi) di Lukaku. Ciò che è sicuro è che un profilo come quello di Thuram era già di per sé ideale per l’Inter. E oggi diventa quasi necessario.