Cagliari-Palermo, 32esimi di Coppa Italia: chance dal 1′ Oristanio!

TITOLARE − Alle 21.15 in campo Cagliari-Palermo, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo i successi di Cittadella e Parma in trasferta, questa sera big match alla Domus Arena tra i due club dal grande fascino. In campo dal primo minuto nei sardi Oristanio. Il ragazzo è in prestito dall’Inter, dopo i due anni vissuti in Olanda al Volendam.

Fonte: Twitter Cagliari Calcio