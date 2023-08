Carlos Augusto-Inter più vicini che mai: Palladino non lo convoca!

A confermare la trattativa avanzata tra Inter e Monza per Carlos Augusto anche la scelta di Raffaele Palladino di non convocare il giocatore per il match di Coppa Italia

NON CONVOCATO − Niente match di Coppa Italia tra Monza e Reggiana per Carlos Augusto. Il brasiliano è ormai ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter, tant’è che lo stesso Adriano Galliani è entrato un’ora in sede nerazzurra per chiudere l’affare. Sarà lui il sostituto di Robin Gosens, ormai promesso sposo dell’Union Berlino.