Cagliari-Monza, solo pari Chance Carboni che si mette in mostra!

Cagliari-Monza termina sul punteggio di 1-1. Alla prima rete di Alberto Dossena risponde la prima rete in campionato di Mirko Maric per gli ospiti. Nel secondo tempo chance per il giovane Valentin Carboni dell’Inter, ma non è l’unico.

IN PAREGGIO – Solo pari tra Cagliari e Monza, allo stadio Unipol Domus termina 1-1 la sfida. Un risultato che a fini della classifica va sicuramente bene alla squadra allenata da Raffaele Palladino. Un po’ meno per i padroni di casa, fermi ancora a quota 13 punti appena sopra la zona retrocessione. Nel primo tempo sblocca al 10′ la rete di Alberto Dossena, dagli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa Goldaniga, parata di Michele Di Gregorio e sul tap-in vincente il difensore segna il suo secondo gol stagionale. Nel secondo tempo si accende il Monza con la traversa di Dany Mota al 50′, mentre appena dieci minuti dopo arriva il gol del pareggio di Mirko Maric che segna il suo primo gol in Serie A. Ancora una volta da calcio d’angolo, colpo di testa diretto dell’attaccante. Al 67′ fa il suo ingresso Valentin Carboni di proprietà dell’Inter. Il giovane argentino si è messo in mostra con giocate di qualità, sostituendo molto bene Andrea Colpani. Non è l’unico giocatore che ha indossato i colori nerazzurri: presenti infatti anche Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio tra i titolari. Ma anche i soliti Michele Di Gregorio e Luca Caldirola. Sul finale il Cagliari sfiora più volte il gol del vantaggio, con l’ingresso di Leonardo Pavoletti e Gianluca Lapadula in attacco, ma questo non basta per riportare il risultato in vantaggio.