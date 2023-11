Juventus-Inter, Inzaghi senza dubbi: la probabile formazione – SM

Vuoi per indisponibilità certe, vuoi per gerarchie, Inzaghi ha ben pochi dubbi sugli undici che scenderanno in campo dal 1′ in Juventus-Inter. Ecco la probabile formazione lanciata SportMediaset.

OBIETTIVO – Come spiega Marco Barzaghi nel servizio preparato per SportMediaset, Simone Inzaghi non ha intenzione di fallire il nuovo e importantissimo test di Torino. Per questo in Juventus-Inter l’allenatore nerazzurro schiererà il migliore undici possibile, tolte le indisponibilità. Così il giornalista: «L’obiettivo dell’Inter è quello di vincere per andare in fuga, confermando il trend finora perfetto: cinque trasferte vinte su cinque dall’inizio del campionato. È salito sul pullman per Torino un Cuadrado recuperato ma non Sanchez, indisponibile per una distorsione alla caviglia rimediata col Cile. Un’assenza che va a sommarsi a quelle pesanti di Pavard e Bastoni. La difesa anti Juventus sarà così inedita con Darmian, De Vrij e Acerbi, davanti a Sommer. Per il resto i nerazzurri in campo saranno titolarissimi». Di seguito la probabile formazione integrale per Juventus-Inter di Inzaghi, ma anche di Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.