Sanchez fuori da Juventus-Inter! Scelta fatta su Cuadrado – Sky

Sanchez non giocherà Juventus-Inter stasera alle 20.45. L’attaccante cileno non è partito nemmeno per Torino, ancora una volta eredità di quanto avvenuto col Cile. Sky Sport aggiorna anche su Cuadrado.

NIENTE DA FARE – Ancora una volta il Cile crea danni all’Inter, che non potrà disporre di Alexis Sanchez stasera contro la Juventus. L’aveva anticipato ieri Simone Inzaghi in conferenza stampa, ora c’è anche la certezza: Sanchez non è partito per Torino, a seguito del problema alla caviglia riportato in nazionale. Lo annuncia Matteo Barzaghi di Sky Sport, che aggiunge anche come al gruppo che da poco ha iniziato il viaggio per il derby d’Italia ci sia Juan Guillermo Cuadrado. Per il colombiano, grande ex di Juventus-Inter, l’ultima presenza è del 7 ottobre contro il Bologna. Dovesse scendere in campo sarebbe la sua prima volta da avversario dopo aver lasciato i bianconeri.