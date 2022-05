Cagliari-Inter, rimandata la vendita dei biglietti! Indagini in corso: il motivo

Cagliari, rimandata la vendita dei biglietti per quanto riguarda la partita con l’Inter, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Ecco il comunicato del club.

VENDITA BIGLIETTI – Cagliari-Inter, rimandata momentaneamente la vendita dei biglietti. Ecco il motivo: “L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha sospeso il giudizio su Cagliari-Inter, gara della 37ª giornata del campionato di Serie A. In attesa di ulteriori approfondimenti sull’analisi dei rischi da parte delle autorità di pubblica sicurezza, l’Osservatorio ha richiesto pertanto con la Determinazione 18/2022 di bloccare momentaneamente l’inizio della vendita dei tagliandi per tutti i Settori dello stadio, che viene pertanto rimandata a data da destinarsi. Il Club auspica una decisione in tempi rapidi da parte dell’ONMS al fine di permettere quanto prima il regolare svolgimento delle operazioni di vendita”.

Fonte: cagliaricalcio.com