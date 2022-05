Calhanoglu: «All’Inter per tanti anni, qui come a casa! Ascolto Inzaghi»

Calhanoglu, intervistato da DAZN nel corso della nuova puntata 1vs1, ha raccontato il suo arrivo all’Inter perché fortemente voluto da mister Simone Inzaghi. Poi il centrocampista turco ha promesso amore ai nerazzurri.

ALL’INTER – Hakan Calhanoglu commenta il forte apprezzamento di Simone Inzaghi nei suoi confronti: «In estate prima del mio arrivo all’Inter ho parlato due o tre volte con il mister. Eravamo entrambi contenti del mio arrivo all’Inter. Difficoltà in nerazzurro? Faccio sempre il meglio, sono un giocatore intelligente e quindi non è difficile per me, devo solo ascoltare il mister. Ho giocato in tanti ruoli in carriera, anche esterno. Poi ho fatto anche il trequartista e la mezzala. Ho dato il massimo per l’Inter e per i miei compagni, vogliamo stare sempre più in alto. Sono contento, però si può sempre migliorare».

PROMESSA D’AMORE – Calhanoglu parla del nuovo traguardo raggiunto nel campionato italiano e promette amore ai nerazzurri: «Centocinquanta presenze in Serie A? Mi aspettavo questo impatto, voglio stare più tempo possibile in Italia e in particolare all’Inter, qui mi sento a casa. San Siro lo stadio più bello dove ho giocato!».

DIFENSORI – Calhanoglu conclude parlando dell’avversario più forte che ha incontrato tra i difensori: «Van Dijk è il difensore più forte che ho affrontato in carriera, è un giocatore completo fisicamente, veloce e calcia anche bene. Secondo me affrontarlo è molto difficile. Come lui potrei dire anche Skriniar».