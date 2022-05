Dzeko riposa con l’Empoli: ballottaggio apertissimo! Uno sicuro del posto

Dzeko dopo l’ultima deludente prestazione contro l’Udinese, in Inter-Empoli potrebbe riposare in panchina. La stagione è ormai agli sgoccioli e ogni scelta potrebbe costare caro. Simone Inzaghi ragione sulla probabile formazione, ma il vero dubbio al momento riguarda l’attacco.

BALLOTTAGGIO – Edin Dzeko è l’indiziato numero uno per riposare contro l’Empoli. Il calendario per l’Inter è fitto di impegni, tutti importanti e decisivi. Anche oggi la squadra allenata da Simone Inzaghi si è riunita per preparare la prossima sfida in programma venerdì pomeriggio. Il tecnico studia possibili rotazioni ma il vero dubbio adesso riguarda l’attacco. Con il bosniaco che con molta probabilità partirà dalla panchina, il ballottaggio è apertissimo. Solo uno è sicuro del posto ed è Lautaro Martinez, che in questo periodo ha ritrovato la via del gol con più continuità. Per il resto si giocano tutti Joaquin Correa e Alexis Sanchez, con il primo leggermente favorito rispetto il cileno.