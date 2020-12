Cagliari, domani la ripresa con vista Inter. In tanti da valutare

Di Francesco Cagliari

Il Cagliari ieri ha pareggiato 1-1 a Verona, ottenendo un buon punto pur essendo in grande emergenza (vedi articolo). Domani prevista la ripresa degli allenamenti in vista della partita contro l’Inter, che si giocherà domenica alle ore 12.30 alla Sardegna Arena: diversi giocatori ancora in dubbio.

LA RIPRESA – Lunedì libero per il Cagliari, prossimo avversario in Serie A dell’Inter. I rossoblù, rientrati ieri da Verona dopo aver fatto 1-1 al Bentegodi, oggi hanno avuto una giornata di riposo. Domani primo allenamento settimanale nel centro sportivo di Asseminello, di mattina. Eusebio Di Francesco che (a differenza di Antonio Conte) non avrà impegni infrasettimanali e potrà concentrarsi da subito sulla sfida della Sardegna Arena. Da valutare diversi giocatori, dato che contro il Verona erano in tanti gli assenti.

CI SONO O NO? – Non ci sono dubbi su Joao Pedro, che ha recuperato da una botta al ginocchio subita sabato a fine allenamento (era già in campo ieri), ma sono ben cinque i positivi al Coronavirus. Il primo contagiato, in ordine di tempo, è stato l’ex Diego Godin: per domani non è previsto il suo rientro in gruppo. Per lui si attende il tampone negativo, visto che ha superato le due settimane di isolamento: possibile che ce la faccia per Cagliari-Inter. Discorso simile per Giovanni Simeone e Nahitan Nandez, per i quali sarà una corsa contro il tempo per domenica (più per il primo). Da escludere, invece, che tornino Gaston Pereiro e Adam Ounas, gli ultimi due contagiati. Potrebbe rientrare invece Luca Ceppitelli, ancora a zero minuti in stagione e reduce da oltre un anno di ripetuti problemi fisici. Da valutare anche gli altri difensori Ragnar Klavan e Charalampos Lykogiannis, il primo non convocato ieri per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra e il secondo non utilizzato dopo un infortunio.