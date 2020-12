Verona-Cagliari, pari sotto il diluvio. A Zaccagni risponde Marin

Hellas Verona-Cagliari era l’anticipo delle 12:30 della decima giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa sul punteggio di 1-1: all’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato Zaccagni ha risposto Marin

PARI – Hellas Verona-Cagliari ha aperto la domenica di Serie A. La sfida del Bentegodi si è conclusa sul punteggio di 1-1. Il primo tempo è appannaggio della squadra di casa: al 7′ gli scaligeri colgono la traversa con Di Carmine. Allo stesso attaccante gialloblu viene, giustamente, annullato un gol al 9′ per posizione di off-side. Al 21′ il Verona trova il vantaggio: filtrante per Faraoni che, solo davanti a Cragno, serve Zaccagni che insacca a porta vuota. All’inizio della ripresa il Cagliari trova il pareggio: Pavoletti lancia Marin che entra in area e batte Silvestri con il mancino. Al 65′ gli ospiti colpiscono la traversa con lo stesso Pavoletti. Il risultato, però, non cambia ed entrambe le squadre portano a casa un punto. Il Cagliari, domenica prossima, ospiterà l’Inter. Il Verona sarà impegnato sul campo della Lazio.