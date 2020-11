Cabrini avvisa Conte: “Per vincere deve migliorare un reparto! La sua Inter…”

Antonio Conte Inter

Cabrini – ex difensore della Juventus -, intervenuto a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, parla della situazione dell’Inter di Conte, che finora non sta avendo grandi risposte da un reparto in particolare

LAVORO INCOMPLETO – I risultati dell’Inter passano soprattutto dalle prestazioni della coppia offensiva? Non è del tutto d’accordo con questa affermazione Antonio Cabrini: «È come il gatto che si morde la coda. Il cane (ride, ndr). Indubbiamente è notevole il fatto di avere due attaccanti così importanti come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che finora hanno inciso molto per l’andamento della squadra. L’Inter sicuramente non è ancora al 100% nella zona centrale del campo, perché il centrocampo deve dare alcune possibilità. Oltre ad aiutare i due attaccanti, deve difendere in una certa maniera per non concedere certi spazi, come ho visto in diverse partite quest’anno in cui l’Inter ha preso gol. Questo lavoro dovrà migliorarlo Antonio Conte. Il reparto di centrocampo dovrà sicuramente crescere per poter poi portare l’Inter a raggiungere importanti traguardi e successi. Per farlo bisogna sicuramente avere un comparto mediano adeguato, che è fondamentale per questa squadra». Questa l’osserva di Cabrini, che sposta l’attenzione dall’attacco al centrocampo.