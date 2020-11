Under 21, i 25 convocati di Nicolato per...

Under 21, i 25 convocati di Nicolato per Islanda-Italia: 1 (+1) dell’Inter

Condividi questo articolo

Paolo Nicolato Italia Under-21

L’Under 21 del CT Paolo Nicolato si appresta a scendere in campo in Islanda-Italia (domani, giovedì 12 novembre alle ore 14.15 italiane, ndr) con il primo gruppo di azzurrini. Sono 25 i giocatori dell’Italia Under 21 “A” convocati, tra cui due dell’Inter (uno in prestito)

PORTIERI – Marco Carnesecchi (Atalanta), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Russo (Virtus Entella).

DIFENSORI – Raoul Bellanova (Pescara), Alessandro Buongiorno (Torino), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Marco Sala (SPAL), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone).

CENTROCAMPISTI – Marco Carraro (Frosinone), Davide Frattesi (Monza), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Genoa), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Niccolò Zanellato (Crotone).

ATTACCANTI – Sebastiano Esposito (SPAL), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).