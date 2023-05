Bucciantini: «Inter? La finale più importante e la più miracolosa!»

Bucciantini ha detto la sua sulle tre squadre italiane in finale delle competizioni Uefa: Inter in Champions League, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League

MIRACOLOSA − A Si Gonfia la rete, Marco Bucciantini ha parlato così delle finali di Inter, Fiorentina e Roma: «Le tre italiane in finale? La finale della Roma lo scorso anno in Conference è stata un punto di partenza per crederci e continuare a farlo. Ha detto alla Roma di giocare da protagonista. Quella dell’Inter è più importante e per certi versi miracolosa. Quest’anno per la prima volta da quando sono nato, tutte le più forti del campionato hanno confermato l’allenatore. Quando confermi, vuol dire che lavori e raccogli. La conferma di questi allenatori è stata decisiva. A me sembrano indicazioni scontate, però le cose sono state fatte bene».