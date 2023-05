Gilardino: «L’Inter ha meritato contro il Milan. Sarà una grande finale!»

Gilardino ammette la supremazia dell’Inter in semifinale di Champions League contro il Milan, di cui ha indossato la maglia. L’allenatore del Genoa, intervistato da Rai 2, dice la sua sulla finale contro il Manchester City.

MAGGIOR CONCRETEZZA – Alberto Gilardino esprime la propria contentezza per il traguardo europeo delle squadre italiane, fra cui l’Inter. Queste le parole del tecnico del Genoa trasmesse durante la trasmissione “A Tutto Calcio”: «È stato bellissimo rivedere in semifinale di Champions League due squadre italiane, come quest’anno ci sono anche in Conference e in Europa League. Il calcio italiano è in un periodo un positivo e quindi, innanzitutto, è fondamentale parlare di questo. Normale che nelle due partite l’Inter ha meritato il passaggio nella finale e ha fatto vedere maggior concretezza rispetto al Milan. Pronostico della finale? Ho visto Manchester City-Real Madrid e anche lì, nella partita di ritorno, non c’è stata gara. Vuoi per qualità tecnica, per qualità tattiche e fisiche del Manchester City. Però in una finale secca sappiamo tutti che può succedere di tutto e io credo che sarà una grandissima finale».