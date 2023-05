Visnadi: «Inter, Roma e Fiorentina in finale? C’è anche casualità!»

Visnadi ha detto la sua sulla compresenza di Inter, Roma e Fiorentina nelle tre finali europee di Champions, Europa e Conference League. Parla anche di casualità

CASUALITÀ − Gianni Visnadi, in collegamento su Sky Sport 24, parla delle finali europee con Inter, Roma e Fiorentina coinvolte: «La speranza è che questi tre finali si tramutino in uno/due/tre successi. Nessuna parte favorita. Nel ‘94, l’ultima volta con tre squadre italiane in finale delle tre competizioni Uefa, veramente il calcio italiano era il migliore d’Europa. Il prossimo anno bisogna dare continuità. Tra tantissimi meriti, un po’ di casualità in questi risultati c’è. Negli anni ’90 in finale si entrava da favorite, oggi non entriamo da favoriti».