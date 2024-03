Bucciantini: «L’Inter deve passare oggi! Fra le più forti in Europa»

Bucciantini chiama l’Inter a una grande prestazione stasera contro l’Atlético Madrid. Il giornalista è convinto che la squadra di Inzaghi sia più forte e debba completare il percorso in europa andando – come minimo – ai quarti di finale di Champions League.

UNA RIMASTA – In Champions League sono uscite le altre italiane Lazio e Napoli. Marco Bucciantini, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, va sull’ultima rimasta: «Stasera vediamo l’Inter. È una brutta parola che uso, però deve passare. Deve. L’Inter in questo momento è una delle squadre più forti del calcio europeo, l’Atlético Madrid è una buona squadra e una bruttissima trasferta. Per me se l’Inter uscisse sarebbe una delusione. Non cambierei gli aggettivi: è straordinaria, ma proprio per questo stasera deve dimostrare di essere in scia al Manchester City, al Bayern Monaco e alle altre big. Le grandi stanno soffrendo: anche il Real Madrid non ha fatto un figurone».