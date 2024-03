ESCLUSIVA IN − Dalmat: «Atletico Madrid-Inter? Punto su un giocatore! Sorpreso da Pavard»

Dalmat, ex giocatore dell’Inter dal 2001 al 2003, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it proprio nel giorno di Atletico Madrid-Inter. ‘Joystick’ punta su un nerazzurro e poi valuta i suoi connazionali Thuram e Pavard.

Dalmat, in Atletico Madrid-Inter si riparte dall’1-0 di San Siro. Che tipo di partita servirà?

Mi aspetto una partita dura in un ambiente caldissimo. Importante che l’Inter abbia vinto l’andata anche se poteva trionfare anche con due-tre gol di scarto. A San Siro, comunque, un buon risultato perché la partita di oggi sarà una guerra. Ma i nerazzurri hanno la maturità e la forza di poter affrontare chiunque.

Su quale giocatore dell’Inter punta per la partita di questa sera?

Io dico Lautaro Martinez. Sarà una grande occasione per lui per fare la differenza.

Thuram e Pavard sono ormai pilastri di questa squadra. È sorpreso o se lo aspettava questo rendimento dai suoi connazionali?

Thuram non mi ha sorpreso. L’ho sempre detto sin dall’inizio, da quando ha firmato in estate, anche se la gente dubitasse un po’. Io ero sicuro delle sue qualità e secondo me può fare ancora di più. Pavard mi ha sorpreso per qualità e tranquillità nelle giocate. Certo si trattava pur sempre di un campione del mondo e di un ex Bayern Monaco, con cui ha vinto tanto. Ma da esterno destro non mi è mai piaciuto molto. Invece, da braccetto sta facendo cose veramente belle, mi ha sorpreso in questo. Sono molto contento per lui.

Questa è l’Inter più bella di sempre secondo Dalmat?

Penso di sì. L’ho visto dal vivo a San Siro ed è una squadra che gioca benissimo, con qualità e maturità. Era tanto tempo che non si vedeva giocare una squadra in questo modo e soprattutto vincente.

In campionato, che ne pensa della possibilità di vincere lo scudetto contro il Milan nel derby?

Sarebbe fantastico. Ma la cosa importante è vincerlo, anche se l’aritmetica non arrivasse al derby. Sono quasi sicuro che lo scudetto questo anno sarà dell’Inter e sarebbe una vittoria meritatissima.

Per Dalmat Inzaghi oggi è tra i migliori allenatori al mondo?

Ha avuto un inizio un po’ complicato e mi ricordo che molti volevano cambiarlo ma lui è rimasto tranquillo con la sua filosofia e la società è stata brava a dargli fiducia. Adesso si vedono i frutti del suo lavoro, vedo i giocatori felici. Tra i migliori? Possiamo dirlo solo quando vincerà qualche scudetto e magari anche la Champions League. Per il momento, dico solo che è un allenatore molto bravo e giovane e che potrà sicuramente entrare presto nella top tre.

