Bucciantini: “Inter, Conte ritrovi più qualità. Un dato spiega le non vittorie”

L’Inter di Conte sarà chiamata a una serie di partite ravvicinate, quando si tornerà in campo con la Serie A. Marco Bucciantini, nel corso di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, ha segnalato una statistica relativa alle gare giocate nel 2020 fino allo stop del campionato.

DOVE MIGLIORARE – Questa l’analisi di Marco Bucciantini sull’Inter: «Riprende subito e con un recupero importante (con la Sampdoria, ndr). Intanto dà qualche minuto, che è come ad agosto quando vai a cercare le grandi amichevoli. L’Inter gioca in Coppa Italia, una di sicuro, poi avrà il recupero di campionato. Antonio Conte fa delle grandi partenze, lui ci riesce subito: è quella calamita che riprende tutto e porta tutto a terra. È eccenzionale in questo Conte, nel radunare tutte le energie e farle vedere immediatamente. L’Inter però deve ritrovare un po’ di qualità: nelle ultime diciotto partite per nove volte non ha segnato più di un gol e in quelle nove volte non ha vinto. All’Inter è mancata un po’ di presenza in area di rigore: dal momento in cui si è rotta un po’ la coppia davanti sono mancati i centrocampisti e gli esterni. L’Inter deve segnare e per farlo deve tornare coi giocatori in area di rigore. Quando ha segnato più di un gol ha vinto, quando si è fermata a uno o zero non ha vinto. Conte deve dare più qualità in area di rigore».