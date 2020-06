Ruzzi: “Lautaro Martinez? Per me il Barcellona non...

Ruzzi: “Lautaro Martinez? Per me il Barcellona non paga clausola. Lui…”

Ruzzi è uno dei nomi principali di questi giorni, perché ha segnalato dei mancati pagamenti di Lotito per l’acquisto di Zarate da parte della Lazio (datato 2008). Intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb” l’argentino si è espresso anche sul suo connazionale Lautaro Martinez, richiesto dal Barcellona.

TRASFERIMENTO IN DUBBIO – Luis Ruzzi ha avuto a che fare in maniera diretta con il numero 10 dell’Inter. Lo rivela con un retroscena su un trasferimento sfumato: «Io Lautaro Martinez lo avevo offerto alla Roma nel gennaio del 2018 per otto milioni di euro. Era la clausola di uscita dal Racing in quel momento. I giallorossi non lo hanno preso. C’era stato un contatto importante con l’Atlético Madrid, poi non concretizzatosi. Il 20 gennaio il presidente del Racing ha cambiato la clausola portandola a venti milioni di euro. E poi l’Inter ha fatto il resto. Lautaro Martinez lascerà l’Inter a fine stagione? Secondo me alla fine andrà al Barcellona. I blaugrana non vorrebbero pagare la clausola, ma il giocatore secondo me vuole andare… l’offerta è importante. Per me dovrebbe restare all’Inter a vita, questo è il centravanti dei prossimi dieci anni. È un campione, un giocatore fantastico. Se l’Inter lo perdesse commetterebbe un errore. È uno da Barça».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo