Bucciantini: «Gasperini all’Inter una vacanza! Non ha avuto tempo di lavorare»

Marco Bucciantini in collegamento con gli studi di Sky Sport è tornato a parlare dell’esperienza di Gian Piero Gasperini all’Inter giustificando l’allenatore per aver avuto poco tempo.

GIUSTIFICAZIONI – Bucciantini esprime una sua opinione riguardo l’esperienza dell’allenatore a Milano: «Quella di Gasperini all’Inter io non la reputo un’avventura. È stata una vacanza. Ha giocato tre partite in un momento in cui l’Inter bruciava allenatori perché veniva da un ciclo dove aveva spremuto tutto. Nessuno è durato all’Inter in quel periodo, nessuno ha fatto bene. Gasperini non ha proprio avuto modo di lavorare. Questi sono allenatori che ovunque sono andati hanno creato valore, e se oggi sono dove sono lottando per un posto in Champions League è proprio per questo motivo».