Bucchioni: «Applausi all’Inter, vanto in Europa! Crescita Inzaghi»

Bucchioni evidenzia i numeri positivi dell’Inter e di Inzaghi. Dal giornalista arrivano dei complimenti molto netti in un intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

AL MEGLIO – Enzo Bucchioni ha visto tante cose positive: «Chi ama il calcio non può non guardare l’Inter, di questi tempi. Al di là di chi la pensa come giochista o risultatista. La crescita di Simone Inzaghi è notevole, c’è un gioco codificato e che dà emozioni con queste ripartenze. Ha capacità di gestire, secondo me è una squadra che sta raggiungendo il top. Applausi a Inzaghi, l’Inter è una delle nostre eccellenze che portiamo in giro per l’Europa. E ci vantiamo di queste squadre».