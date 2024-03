Correa ignorato dal Marsiglia, ma c’è una strada ‘più corta’ per il riscatto

Correa non ha giocato nemmeno ieri col Marsiglia: la sensazione è che il nuovo allenatore Gasset non abbia nessuna intenzione di puntarci. Ma in ottica riscatto l’Inter può sorridere: c’è una strada ulteriore.

SCARTATO DEL TUTTO – Come noto, l’Inter ha ceduto Joaquin Correa al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Significa che se l’OM dovesse qualificarsi alla fase a gironi della prossima Champions League scatterebbe il trasferimento a titolo definitivo, per undici milioni di euro. Altrimenti no, ed è da escludere la volontà di esercitare il diritto di riscatto visto lo scarso rendimento. In quindici presenze fra Ligue 1 ed Europa League, Correa è ancora a zero gol e altrettanti assist. Il nulla assoluto. E va ancora peggio da quando Jean-Louis Gasset ha sostituito poco meno di un mese fa Gennaro Gattuso in panchina. Col nuovo allenatore i risultati del Marsiglia sono sì migliorati, quattro vittorie in altrettante partite, ma ignorando Correa quasi del tutto. Per il Tucu appena sette minuti domenica scorsa contro il Clermont, entrando sull’1-4 (è finita 1-5).

VANTAGGIO MINIMO – Occhio però, perché nonostante i numeri di Correa siano imbarazzanti per l’Inter e l’obiettivo riscatto c’è una possibilità in più. Ieri il Marsiglia ha vinto 4-0 contro il Villarreal nell’andata degli ottavi di Europa League, ha un piede e mezzo ai quarti. E se dovesse conquistare il trofeo andrebbe direttamente ai gironi della prossima Champions League, ossia quanto fa scattare il riscatto. Certo, è difficile perché ci sono Bayer Leverkusen, Liverpool e le tre italiane Atalanta, Milan e Roma come favorite, ma forse è una strada più facile del campionato. Dove ci sono sei punti e quattro posizioni da recuperare nelle ultime dieci giornate. Ieri Correa è rimasto l’unico giocatore di movimento non utilizzato da Gasset in Marsiglia-Villarreal, su appena sette in panchina.