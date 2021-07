Brehme: «Inter, migliori anni della mia carriera. Atmosfera incredibile»

Andreas Brehme, ex terzino dell’Inter, ha parlato ai microfoni di World Football Index, dove ha confessato come quelli nerazzurri siano stati i migliori anni della sua carriera.

ANNI NERAZZURRI – Andreas Brehme ricorda con grande piacere la sua esperienza all’Inter, i cui tifosi non lo hanno mai dimenticato. In un’intervista per il portale World Football Index, l’ex terzino tedesco ha ricordato così gli anni in nerazzurro: «La Serie A ai miei tempi era pari alla Premier League di oggi. Tutti i migliori giocatori andavano in Italia, l’atmosfera e le partite erano incredibili. Ho imparato tantissimo da Trapattoni e penso che i quattro anni passati all’Inter siano stati i migliori di tutta la mia carriera».