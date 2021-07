FOTO – Inter Women, primo allenamento per la nuova arrivata

Primo allenamento ufficiale per il nuovo arrivo dell’Inter Women annunciato oggi, ovvero Carlotta Cartelli (vedi articolo). Le prime foto sono state pubblicate proprio dai canali social ufficiali della società.

PRIMO ALLENAMENTO – Oggi l’annuncio e poi subito in campo, per conoscere le nuove compagne di squadra e l’allenatrice Rita Guarino. Questa, in sintesi, la giornata di Carlotta Cartelli, nuovo colpo di un’Inter Women che sta nettamente cambiando volto rispetto alla scorsa stagione. Di seguito le foto della seduta odierna svolta dalla giocatrice, pubblicate direttamente dai profili social ufficiali della società nerazzurra.

💪 | PRE SEASON Primo allenamento con le nuove compagne di squadra per Carlotta ⚫🔵#InterWomen #ForzaInter pic.twitter.com/DypufhzKy2 — Inter Women (@Inter_Women) July 26, 2021