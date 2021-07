FOTO – Brozovic, occhi sempre sulla palla: il croato disegna calcio

Marcelo Brozovic continua ad allenarsi insieme ai compagni sul terreno di Appiano Gentile, agli ordini di Simone Inzaghi. Il centrocampista nerazzurro ha pubblicato due foto della seduta di oggi, con gli occhi incollati sul pallone pronto a inventare una delle sue giocate.

GEOMETRA – Marcelo Brozovic scalda i piedi in vista della prossima stagione dell’Inter. Il croato è sicuramente uno dei migliori playmaker della squadra nerazzurra e lo dimostra anche in allenamento. Proprio come mostrano le immagini pubblicate dal giocatore stesso sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha gli occhi incollati sul pallone, pronto a una delle sue giocate a cui ci ha abituati.

