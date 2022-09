Brambati: «Voci sul rapporto Inzaghi-giocatori. Due in particolare»

Non arrivano belle parole per Simone Inzaghi: Massimo Brambati, intervenuto in collegamento a TMW Radio, ha infatti rivelato di aver avuto voci di un rapporto non idilliaco tra i giocatori dell’Inter (due in particolare) e il tecnico. Tutte, ovviamente, da confermare.

RAPPORTO NELLO SPOGLIATOIO – L’ex calciatore Massimo Brambati è sicuro: il rapporto tra i giocatori dell’Inter e il tecnico Simone Inzaghi non è dei migliori. Queste le sue parole, tutte chiaramente da confermare: «Mi arrivano delle voci sul rapporto tra Inzaghi e i giocatori. Una sorta di non-stima nei confronti di questo allenatore. Ho incontrato parecchi calciatori dell’Inter. Due lo scorso anno, mi hanno detto cose assolutamente non positivissime. Uno era un giocatore che non giocava praticamente quasi mai, mentre l’altro uno che invece è un titolarissimo»