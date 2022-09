Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi si rifà al Bayern Monaco? Si valuta l’XI − SM

Vigilia di Viktoria Plzen-Inter, seconda giornata di Champions League. Inzaghi valuta l’undici schierabile in vista della trasferta in Boemia. Possibili scelte simili al Bayern Monaco

POSSIBILI SCELTE − Inzaghi ragiona in vista di Viktoria Plzen-Inter, gara subito decisiva per i nerazzurri in Champions League. L’Inter dovrà riscattare lo 0-2 contro il Bayern Monaco per non compromettere sin da subito il proprio cammino in Europa. Quanto alle possibili scelte di Inzaghi, secondo Sport Mediaset, il tecnico piacentino potrebbe fare ricorso a diversi uomini di Inter-Bayern Monaco. Ad iniziare dalla porta con Onana in vantaggio su Handanovic e in difesa con D’Ambrosio dal 1′ al posto di de Vrij e Skriniar spostato al centro. A centrocampo, si candida ad una maglia da titolare Mkhitaryan che dovrebbe rilevare Calhanoglu. Nelle fasce ok Dumfries, mentre a sinistra ci sarà Dimarco e non Darmian.