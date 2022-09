Kalvach: «Inter grande club. Un fattore per poterli mettere in difficoltà!»

In vista della gara di domani tra Viktoria Plzen e Inter, il difensore dei cechi Lukas Kalvach ha parlato in conferenza stampa. Nel presentare la sfida – valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League – il giocatore si è soffermato su un fattore per mettere in difficoltà i nerazzurri.

MURA DI CASA – Queste le parole con cui il difensore Lukas Kalvach ha presentato Viktoria Plzen-Inter di domani: «Il calendario è fitto e impegnativo, ma ci stiamo abituando. Stiamo provando a recuperare le energie per farci trovare sempre al 100%. Faremo del nostro meglio. La sfida di domani contro l’Inter sarà molto difficile, come contro il Barcellona. È un altro grande club. Però credo che in casa, con i nostri tifosi, potremo metterli in difficoltà. Siamo ben preparati, a Barcellona ci abbiamo provato come giusto che sia. Ma ora giochiamo in casa e per questo dobbiamo fare un buon risultato».

SFIDA DI LIVELLO – Kalvach ha poi proseguito così sul livello dell’Inter: «Forse sembrano di livello inferiore a Bayern Monaco e Barcellona, ma non sarà una sfida più facile. Hanno degli ottimi giocatori. Dovremo essere al 100% e non dar loro alcuna occasione. Non avere Lukaku per loro è una grande perdita, ma ci sono ancora grandi giocatori come Dzeko e Lautaro Martinez. Sono felice di poter giocare contro di loro. Ho visto il finale della gara contro il Torino, ho visto una squadra con grandi qualità e non ci aspetta sicuramente un compito facile. Giocando in casa, però, possiamo farcela».