Youth League, Viktoria Plzen-Inter U19: data, ora, cronaca e dove vederla

Youth League in programma come di consueto in coppia con la Champions League. Viktoria Plzen-Inter è la seconda partita del calendario nerazzurro nel Gruppo C di UEFA Youth League. La squadra Under-19 di Chivu sarà protagonista in trasferta proprio come la Prima Squadra (vedi informazioni). Ecco tutte le informazioni utili su Viktoria Plzen-Inter U19 per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

YOUTH LEAGUE IN CAMPO – L’Inter Under-19 di Cristian Chivu subito in campo dopo la brutta sconfitta di Lecce in Primavera 1 (vedi video). Si va in campo per la 2ª giornata del Gruppo C di UEFA Youth League in casa dei cechi del Viktoria Plzen di Ondrej Siml, allenatore boemo. Ma quando si gioca Viktoria Plzen-Inter U19, dove e soprattutto come vederla? L’appuntamento è fissato per domani – martedì 13 settembre – a partire dalle ore 13:00, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio “TJ” di Prestice (nella regione di Plzen, ndr). Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 12:30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Al momento non è ancora stata comunicata alcuna informazione né sulla diretta TV né sul LIVE streaming di Viktoria Plzen-Inter di Youth League, pertanto daremo eventuali aggiornamenti appena possibile. La partita dell’Inter Under-19 di Chivu precederà quella della Prima Squadra di Simone Inzaghi in UEFA Champions League, prevista a Plzen poco più tardi.

Youth League e non solo: tutta l'Inter su Inter-News.it

