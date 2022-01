Brambati: «Lukaku? Uscita gratuita. Ruffianata e mancanza di rispetto»

Brambati è molto critico nei confronti di Lukaku, per l’intervista rilasciata a Sky Sport dove torna sul suo addio all’Inter e non esclude il ritorno (vedi articolo). L’ex giocatore, da Maracanà su TMW Radio, condanna il comportamento dell’attaccante ora al Chelsea.

POCO PROFESSIONALE – Massimo Brambati non vede l’immagine di Romelu Lukaku rilanciata dall’intervista uscita giovedì: «Aveva tutto il tempo e il modo per evitare di andare. Oltre che una ruffianata è una mancanza di rispetto verso chi lo sta pagando al Chelsea, i suoi compagni e il suo allenatore. Io, tra le altre cose, vorrei sottolineare su Lukaku il lavoro che è stato fatto da Antonio Conte. Prima che arrivasse all’Inter era un giocatore su cui si nutrivano tanti dubbi. Quando Paulo Dybala doveva andare al Manchester United e Lukaku doveva arrivare alla Juventus molti storcevano il naso sul fatto che Lukaku potesse far bene in Italia. Stava facendo fatica, al Manchester United non giocava bene e aveva avuto problemi personali e tecnici con José Mourinho. È arrivato all’Inter, c’è stato un lavoro anche da parte del nutrizionista perché era sei-sette chili sopra. Abbiamo visto quanto in quel periodo si è asciugato, gli hanno costruito anche la squadra intorno a lui e dato sulle spalle l’Inter. Lukaku ha fatto quello che forse i tifosi non si aspettavano nemmeno potesse fare, per me è un’uscita gratuita. Non so neanche perché possa essere uscita una cosa del genere».