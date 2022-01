Borghi: «Inzaghi, lavoro fantastico! Ha dato una cosa all’Inter»

Simone Inzaghi è il miglior allenatore di questa Serie A secondo Stefano Borghi. Ecco le sue parole sul tecnico dell’Inter, attraverso il suo canale YouTube.

NUMERO UNO – Simone Inzaghi è il tecnico dell’Inter prima in classifica e Campione d’Inverno. Ed è per questo che Stefano Borghi, telecronista di DAZN, lo elogia grandemente. Ecco le sue parole: «Miglior allenatore di questa Serie A? Scelta scontata, perché Inzaghi ha fatto un lavoro fantastico all’Inter. Ha trovato condizioni interessanti ma anche tante difficoltà da superare. Ma praticamente ha fatto in modo che non ci fossero queste difficoltà Ha sfruttato la base vincente, l’ha migliorata, ha dato creatività e ha evoluto l’Inter. L’ha qualificata in Champions League e le ha fatto fare meglio a livello di posizione rispetto all’andata dell’anno scorso. Adesso il tecnico deve puntare ai traguardi grossi».