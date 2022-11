Brambati: «Inter, solo sconfitte con squadre di livello! Mi chiedo una cosa»

L’Inter ha perso sul campo della Juventus e chiaramente sia squadra che allenatore sono sotto accusa. Massimo Brambati, intervenuto nel corso di Maracanà su Radio Sportiva, fa i complimenti alla squadra di Allegri e si pone una domanda su Inzaghi e il suo gruppo

COMPLIMENTI – La sconfitta dell’Inter sul campo della Juventus ha in qualche modo riabilitato la figura di Massimiliano Allegri. Massimo Brambati trova un lato positivo nella stagione finora deludente dei bianconeri: «Ho criticato tanto Allegri e la società Juventus, oggi però faccio un tackle al contrario. Bisogna anche fare i complimenti quando uno fa bene. Vedo che la Juventus, comunque sia, un qualcosa di positivo ce l’ha ed è la difesa. Solo sette gol al passivo, 4 vittorie consecutive in campionato. È vero, in mezzo una Champions League disastrosa ma ha un punto in più dell’Inter».

QUESITO – Brambati affonda il colpo sull’Inter e Simone Inzaghi: «Un tackle duro invece lo riservo ai giocatori dell’Inter e all’allenatore, anche se ho dei dubbi. L’Inter ha subìto pure più gol del Lecce, ha perso 5 partite su 13, le vittorie che ha fatto le ha fatte non con grandi squadre. Quando ha affrontato squadre di livello ha sempre perso. E allora mi chiedo: è colpa dei giocatori o del tecnico?».