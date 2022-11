Inter-Bologna, Ultras rossoblù assenti a San Siro a causa della Curva Nord!

La Curva Nord dell’Inter è ancora oggetto di discussioni per quanto accaduto durante la sfida a San Siro con la Sampdoria, che ha visto scattare anche quattro Daspo oltre a varie limitazioni (vedi articolo). A prendere posizione sono adesso gli Ultras del Bologna che rinunciano alla trasferta di San Siro per un motivo ben preciso

SENZA TIFO – La Curva Nord dell’Inter viene ‘ripudiata’ anche dagli Ultras del Bologna che con un comunicato annunciano di rinunciare alla trasferta di San Siro: “In merito ai fatti accaduti a Milano, che vedono coinvolta la Curva Nord Neroazzurra, in quello che è per noi l’ennesimo sopruso nei confronti di tutti noi ultras, non ci sentiamo seppur con enorme sofferenza di prendere parte alla trasferta di mercoledì sera. Secondo il nostro concetto di essere ULTRAS, non ci sono i presupposti per andare”. Queste le parole del Settore Ostile rossoblù.