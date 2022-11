Gasperini: «Inter? Prima il Lecce, uno riposerà! Classifica? Ora le big…»

Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Lecce-Atalanta, ha parlato in conferenza stampa rispondendo alla domanda sull’ultimo impegno stagionale contro l’Inter. Il tecnico ha dato un aggiornamento sui giocatori disponibili, poi una considerazione sulla classifica

PARTITA DOPO PARTITA − Gasperini dice la sua sulla classifica e non pensa all’Inter. Prima c’è il Lecce. Queste le sue parole: «Il campionato è partito con alcune squadre che hanno avuto qualche difficoltà, ora tutte le big stanno ritornando. Ma anche Fiorentina, Torino possono recuperare. Sta diventando sempre un campionato equilibrato dopo che nelle prime giornate la classifica si era spezzata in due tronconi. Noi giochiamo sempre per fare il massimo, possiamo a vincere tutte le partite. Terzo posto, secondo o quarto posto? Non è la priorità al momento. Cercheremo di vincere la gara di Lecce se possibile ma l’Atalanta non deve guardare se vincere lo Scudetto, andare in Champions o in Europa League. Inter? Intanto vediamo cosa fare il Lecce, noi andiamo per un risultato solo. Non andiamo per fare accademia. Nessuno immaginava di essere alti per così tante giornate. Demiral? Ha un piccolo problema al ginocchio però risolvibile, potrebbe riposare domani».